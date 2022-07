Juventus Women: svelato il calendario per la prima parte della stagione

La Serie A è ormai alle porte, con le squadre che stanno terminando la loro preparazione in vista dell'esordio in campionato. La Serie A prenderà ufficialmente il via il 13 agosto prossimo, anticipatamente rispetto agli scorsi anni, a causa del Mondiale che provocherà l'interazione delle competizioni da novembre a gennaio. Oltre a quello maschile, anche il campionato femminile è prossimo all'inizio, anche se manca qualche settimana in più. Questa la nota sul sorteggio del calendario pubblicata dal sito della FIGC.