Juventus, le statistiche verso il match contro il Monza

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato tutte le statistiche in vista della partita con il Monza, gara di Coppa Italia.

redazionejuvenews

La Juventusha pubblicato sul proprio sito le statistiche in vista del match contro il Monzadi Coppa Italia. Ecco la nota: "Questa sera, giovedì 19 gennaio, alle ore 21:00 inizierà la Coppa Italia della Juventus. I bianconeri, all'Allianz Stadium, ospiteranno il Monza nel match valevole per gli ottavi di finale. Avviciniamoci alla sfida scoprendo precedenti, statistiche e curiosità verso la sfida contro i brianzoli. STATO DI FORMA La Juventus è la squadra che raggiunge i quarti di finale di Coppa Italia da più edizioni consecutive: i bianconeri infatti hanno superato gli ottavi in tutte le ultime 15 stagioni, ossia dal 2007/2008 in avanti.

La Juventus è imbattuta da 17 partite interne di Coppa Italia, grazie a 15 successi e due pareggi; l'ultima sconfitta dei bianconeri in casa risale alla semifinale di andata del 5 marzo 2015, contro la Fiorentina (1-2): si tratta della striscia di imbattibilità interna più lunga per i piemontesi nella competizione. In generale i bianconeri hanno vinto sei delle ultime sette partite casalinghe considerando tutte le competizioni, l’unica eccezione nel periodo è il ko contro il Paris Saint-Germain per 2-1 il 2 novembre 2022. Dopo i successi contro Frosinone e Udinese tra agosto e ottobre, il Monza potrebbe vincere tre partite di fila in Coppa Italia per la prima volta dal 1988, quando superò Roma, Empoli e Prato. Il Monza ha subito esattamente due reti in ciascuna delle ultime quattro partite di Coppa Italia: non ha mai giocato più partite consecutive nella competizione subendo sempre più di un gol. NUMERI Nonostante la Juventus sia la migliore difesa del campionato, con 12 reti incassate, i bianconeri hanno subito 13 reti nelle gare fuori dalla Serie A in questa stagione, tutti in Champions League (una media di 2.2 a partita). Nessuna formazione ha segnato più gol della Juventus nei minuti di recupero nella Serie A in corso (quattro, come Lazio e Udinese). La Juventus è la squadra di Serie A che ha realizzato più gol su punizione diretta nel corso di questa stagione: tre. Il Monza ha subito quattro gol in questa edizione della Coppa Italia, tutti nel corso del secondo tempo e tre dei quali su sviluppi di calcio d’angolo. Il Monza è una delle quattro squadre che ha già mandato a segno almeno cinque marcatori diversi in questa edizione di Coppa Italia, insieme a Torino, Ascoli e Modena. Solo due squadre di Serie A hanno segnato più di un gol su calcio di rigore in questa Coppa Italia: Monza (con Valoti e Caprari) e Spezia. PROTAGONISTI A partire dal 2018/19 Federico Chiesa ha realizzato nove reti in Coppa Italia, nel periodo solo Krzysztof Piatek (12 marcature) ha fatto meglio dell’italiano nel torneo tra i giocatori di Serie A.

Filip Kostić è l’unico calciatore della Juventus ad aver giocato tutte le 24 partite stagionali dei bianconeri in tutte le competizioni. Fabio Miretti (classe 2003) è il giocatore più giovane ad aver giocato almeno 15 partite in questa Serie A. Nessun giocatore ha segnato più di Arkadiusz Milik negli ultimi 15 minuti di gioco nella Serie A in corso (tre, al pari di Boulaye Dia della Salernitana). Moise Kean ha realizzato ben cinque reti nelle sue ultime quattro gare da titolare, considerate tutte le competizioni. Patrick Ciurria è il giocatore del Monza che ha contribuito a più marcature della squadra nel corso di questa stagione: sei, di cui due sono reti e quattro sono assist. Andrea Petagna, che ha fornito due assist nell’ultimo turno di campionato contro la Cremonese, ha segnato la rete decisiva per il Monza nell’ultima partita di Coppa Italia contro l’Udinese; in carriera non è mai riuscito a segnare più di un gol nella stessa edizione della competizione. Carlos Augusto inoltre è il difensore che ha segnato di più nella massima serie, grazie a quattro reti all’attivo. UN PO' DI BIANCONERO IN BRIANZA Nicolò Rovella ha giocato tre partite stagionali con la Juventus e in campionato ha affrontato i bianconeri nella competizione con il Monza: prima di lui gli ultimi due giocatori in campo sia con che contro la Juventus in una singola stagione di Serie A sono stati Dusan Vlahovic, nel 2021/2022, e Tomás Rincón, nel 2016/2017. Filippo Ranocchia ha un passato nella Juventus (stagioni 2020/2021 e 2021/2022), ma non ha mai fatto il suo debutto in Prima Squadra. Luca Marrone ha esordito in Serie A con la Juventus il 23 agosto 2009; in totale con i bianconeri ha giocato 23 partite considerando tutte le competizioni (tra il 2009 e il 2013), segnando una rete il 13 maggio 2012 in campionato".