Juventus – Sarri vuole un difensore bianconero alla Lazio

Maurizio Sarri sarebbe interessato a Daniele Rugani come rinforzo in difesa per la sua Lazio. Il difensore della Juventus potrebbe partire.

redazionejuvenews

Comincia a prendere forma la nuova Lazio targata Maurizio Sarri. L'ex tecnico della Juventus ha iniziato una vera e propria rivoluzione in casa biancoceleste, con un drastico passaggio dal 3-5-2 di Inzaghi ad un 4-3-3. In queste prime amichevoli Lazzari è stato provato come terzino destro, mentre a sinistra è arrivato Hysaj. Sarri era molto affezionato al terzino del Napoli, uno dei suoi fedelissimi, e ha chiesto con forza il suo acquisto alla dirigenza della Lazio. La difesa infatti è il reparto che meno convince il nuovo tecnico biancoceleste, visto che negli altri reparti, tra Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Immobile e il neo acquisto Felipe Anderson, la qualità non manca.

Al contrario la linea difensiva ha alcune lacune. Acerbi è un centrale di grandissima esperienza e sembra sicurissimo del posto, mentre il suo compagno di reparto è ancora ignoto. Luiz Felipe è di ritorno di un lunghissimo infortunio e la sua tenuta fisica è a rischio, mentre tutti gli altri difensori centrali non hanno convinto, al punto che Inzaghi in alcune uscite dello scorso anno ha preferito schierare Parolo fuori. Sembra quindi che Sarri abbia chiesto un rinforzo in questa zona del campo, e il preferito dal nuovo tecnico sembra essere Daniele Rugani.

Il difensore della Juventus è reduce da una stagione particolare, dove ha giocato in prestito prima al Rennes in Francia e poi al Cagliari. In nessuna delle due esperienze il classe 1994 ha convinto fino in fondo e per questo i bianconeri avrebbero deciso di vendere il giocatore. Sarri ha sempre dimostrato grande ammirazione per Rugani, tanto che nel corso della sua esperienza al Chelsea, l'attuale allenatore della Lazio era pronto ad offrire 50 milioni di euro pur di aggiudicarsi il cartellino del difensore italiano. Ora la valutazione del giocatore è di circa 5 milioni e se la Lazio dovesse affondare il colpo, Sarri potrebbe finalmente riabbracciare il difensore italiano.