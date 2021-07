Esuberi, Ramsey e Rugani in uscita

Due giocatori sulla lista dei cedibili

redazionejuvenews

La sessione di mercato si è aperta da oltre due settimane, ma la Juventus è rimasta molto cauta. In attesa di chiarire le situazioni di Cristiano Ronaldo e Dybala, i bianconeri non hanno ancora dato lo scossone alla loro estate. Il principale obiettivo resta Locatelli, individuato come perfetto rinforzo per il centrocampo. La trattativa per il classe '98 si sta complicando, ma da Torino filtra ancora ottimismo. In ogni caso, il colpo Locatelli potrebbe non essere l'unico sul fronte delle entrate. Ma per passare all'assalto di altri giocatori servirà prima sistemare alcune situazioni in uscita.

Tra le priorità della Juventus c'è l'alleggerimento del bilancio, da ottenere attraverso lo sfoltimento della rosa e la cessione di alcuni esuberi. Resta da capire se Daniele Rugani sia un esubero o meno, ma potrebbe essere una pedina importante sul fronte delle uscite, visti i diversi estimatori che vanta in Italia e in Europa. Al momento il giocatore è al vaglio di Massimiliano Allegri, che da pochi giorni ha iniziato il raduno alla Continassa. Il futuro del classe '94 potrebbe essere legato a quello di Merih Demiral, per cui potrebbero arrivare delle offerte interessanti dall'Inghilterra. Nel caso in cui il turco dovesse partire, Rugani potrebbe essere trattenuto come riserva per la difesa. Al momento però, il centrale ex Empoli resta tra i profili in partenza.

Discorso diverso per quanto riguarda Aaron Ramsey, protagonista di prestazioni altalenanti per tutta la sua avventura in bianconero. Le dichiarazioni rilasciate durante l'Europeo lasciano pochi dubbi sulla volontà del giocatore, che sembrerebbe intenzionato a rilanciarsi in un ambiente più adatto alle sue esigenze. Dunque, davanti alla giusta offerta, la Juventus potrebbe lasciarlo partire senza obiettare troppo. Per la Juve significherebbe anche generare una preziosa plusvalenza, dal momento che il gallesè arrivò a Torino a parametro zero. Inoltre, il suo addio potrebbe aprire anche ad un'altra operazione a centrocampo.