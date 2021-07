Barzagli: “Staff Sarri? Avevo sbagliato ad accettare la proposta. Capitava di discutere”

L'ex difensore ha parlato

Andrea Barzagli , ex giocatore della Juventus e oggi opinionista per DAZN, ha parlato della sua esperienza (brave) come staff di Maurizio Sarri in bianconero nel 2019. Queste le sue parole: "Non mi sentivo pronto, avevo sbagliato ad accettare la proposta. Avrei dovuto prendermi un po’ di tempo per me. E’ stata comunque una bella esperienza che mi ha consentito di lavorare con Sarri e il suo staff. Capitava che discutessimo, che non fossimo d’accordo. Ma non abbiamo mai litigato. E andai via perché la pandemia mi fece riflettere su cosa davvero volessi dalla mia vita. Al campo non riuscivo a dare quello che avrei potuto: era colpa mia. Se il ritorno di Allegri alla Juve mi ha aiutato a rivalutare l'ambiente? In questo momento della vita preferisco essere più libero e godermi la famiglia. Mi piace avere la possibilità di programmare qualcosa, staccarmi dalla quotidianità del calcio restando però nell’ambiente grazie a questo nuovo ruolo a DAZN".

Poi ancora: "Quello di DAZN è un ambiente giovane. E’ una bella opportunità per fare nuove esperienze, per parlare di calcio, per restare nel mio mondo ma in una posizione diversa. Andrò negli stadi, guarderò le partite, le commenterò, ma con ritmi diversi. Una cosa di cui sentivo il bisogno. Allegri? Il Covid ha destabilizzato un po’ tutto ed è complicato programmare bene una squadra. Immagino che la Juve abbia voluto affidare il gruppo a un uomo che sa come si vince". Dunque critiche non troppo velate al lavoro di Maurizio Sarri alla Juventus che proprio pochi giorni fa, in una intervista a Sportitalia, aveva stuzzicato in negativo l'ambiente Juventus: " Abbiamo vinto uno scudetto senza festeggiarlo, siamo andati ognuno a cena per conto suo. Era dato per scontato, probabilmente l'anno giusto per andare alla Juve sarebbe questo. Dopo un quarto posto, ho visto che hanno festeggiato per il quarto posto, si ricreano le condizioni per dare il massimo. Poco festeggiato? Sì, dopo tanti anni di vittorie può succedere che l'ambiente dia tutto per scontato. La vittoria nello sport non lo è mai, per vincere bisogna fare molto bene e a volte non basta".