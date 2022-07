Juventus: il nuovo kit away Limited Edition

La Juventus ha messo in vendita una collaborazione che ha di base la seconda maglia della Juventus, ripresa per farne diversi tipi di modifiche

redazionejuvenews

La Juventus ha giocato questa notte la prima amichevole della tournée estiva negli USA contro il DeportivoGuadalajara, scendendo per la prima volta in campo con la seconda maglia della prossima stagione. Svelata nei giorni scorsi tramite i social, la divisa presenta un look total black, con richiamo alla notte.

Dopo il suo debutto, la maglia è già finita al centro i un restyling, derivante dalla collaborazione tra la Juventus e LiberalYouthMinistry, che hanno dato vita ad una Limited Edition del kit. In uscita esclusivamente nei DoverStreetMarket di New York e Los Angeles e nei loro store online, la maglia presenta motivi distintivi dello stile della Liberal Youth Ministry.

Saragozza ha consumato le maglie e ha messo sotto i pattern del Ministero della Gioventù Liberale, creando anche una versione con cappuccio e maniche lunghe. Il designer vede questa collaborazione nel suo insieme come un dialogo tra passato, presente e futuro: “La Liberal Youth Ministry e il calcio convergono in un'energia difficile da descrivere: devi vivere, sudare e sentirla in ogni cellula del tuo corpo. Per me uno spirito che illumina e trasforma è la giovinezza primitiva".

"Dietro una maglia c’è un’idea da raccontare: ancora una volta, il focus è incentrato sulla notte.Catturare la magia delle partite notturne: è questo l’obiettivo dell’elegante divisa nera, con sottili spunti di design che fanno riferimento al DNA del Club, con un richiamo alla stella, presente in ogni maglia, simbolo della magia di cui la nostra storia è permeata.

Una stella che è reinventata in grassetto, ma in modo sottile, poiché una grafica Starburst color carbone è incorporata nel tessuto. Ed è luccicante, in contrasto con il colore di base nero. C’è di più: gli accenti bianchi sul colletto, sulle maniche, le tre strisce sulle spalle e i loghi risaltano rispetto all’oscurità della maglia, offrendo una finitura elegante che esprime a pieno l'identità della Juventus". (Juventus.com)