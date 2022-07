Juventus, nuova vita per Kean: Moise sembra rinato

L'avventura di Moise Kean con la Juventus potrebbe aver avuto una svolta decisiva. L'ex PSG è pronto per la consacrazione.

La Juventus, da diverse settimane, sta cercando un nuovo attaccante come sostituto di Dusan Vlahovic. Sono circolati tanti nomi, da Arnautovic a Firmino, da Morata a Muriel, ma forse ci si dimentica che la punta di riserva il club piemontese la ha già in casa ed è Moise Kean. Il prodotto del settore giovanile bianconero, è tornato nella scorsa estate, dopo l'addio flash di Cristiano Ronaldo. Nella stagione 2021-22, l'ex PSG ha però deluso le aspettative, siglando soltanto sei reti, cinque in Serie A ed una in Champions League. C'è anche da dire che l'attaccante della Nazionale non ha avuto tantissimi minuti a disposizione, solo tanti spezzoni e poche partenze dal primo minuto.

Già dai primi giorni del nuovo ritiro, Kean è sembrato uno dei più in palla, molto attivo e determinato, forse per lasciarsi alle spalle la passata stagione. Sensazioni che hanno avuto conferma nella gara con il Barcellona, visto che l'ex Everton ha siglato una doppietta, disputando un'ottima partita. Il problema principale è che il riscatto dai Toffees è fissato per il prossimo giugno, a 30 milioni, una cifra non indifferente per un calciatore che ha ancora tutto da dimostrare, e non è più quel ragazzino pronto a sbocciare, visto che Kean va verso i 23 anni.

Le parole del classe 2000 dopo la sfida contro il Barcellona fanno pensare ad una permanenza, ma il futuro è ancora tutto da decifrare, considerando che se dovesse arrivare un club con 25-30 milioni sul piatto, la Juventus difficilmente rifiuterebbe: "Non è stato facile stasera, faceva molto caldo e abbiamo un po’ pagato il lavoro intenso di questi giorni. Io sto bene, cerco di dare il massimo dovunque mi chieda di giocare il Mister, da esterno o da punta. Di Maria? Ha un altro passo, potrà darci molto quest’anno". Se il buongiorno si vede dal mattino, per Kean si prospetta la stagione del riscatto, non solo sul campo.