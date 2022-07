Kean: “Di Maria ha un altro passo, gioco ovunque mi chieda il mister”

Commenti della partita anche da due Under 23 aggregati alla squadra per questa tournée. Queste quelle di Tommaso Barbieri: "Una bella partita, giocavamo contro un’ottima squadra e siamo contenti. Essere qua è vivere un sogno, penso all’azione di Las Vegas per il gol di Compagnon, penso a essere in campo stasera con il Barça… a casa sono tutti felicissimi, mi sono arrivati tanti messaggi, è bellissimo. In cosa sono migliorato? Sul mantenimento della concentrazione, per tutti i 90 minuti"; a cui sono seguite quelle di Nicolò Cudrig: "Una gara di livello tecnico molto alto, contro una squadra forte che viaggiava a gran ritmo. Siamo stati bravi a reagire ai gol subiti e a non prendere il terzo gol. Questa è l’estate più bella della mia vita, essere qui è un’emozione unica, bisogna dare tutto in campo per questa maglia: quando sono entrato e ho visto i giocatori in campo ho pensato che ci giocavo alla Playstation… è qualcosa di difficile da spiegare. L’annata in Under 23 è stata di enorme crescita per me".