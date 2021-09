Brocchi: “Juventus e Inter sono ancora le favorite, ma attenzione al Milan”

Intervistato da TMW, Brocchi ha analizzato l'inizio di stagione del Milan di Pioli, prossimo avversario della Juventus.

Intervistato in esclusiva da TMW, l'ex allenatore del Milan Christian Brocchi ha parlato del Milan di Pioli: "Il lavoro che sta facendo Pioli è meraviglioso, Maldini e Massara lo stanno supportando anche sul mercato nel migliore dei modi e questo ha permesso al Milan di tornare nella competizione che più gli compete. Può lottare per lo Scudetto, può dire la sua in Champions. La Juventus e l'Inter sono comunque le due squadre da temere. Come rosa mi piace molto anche il Napoli, squadra che ha anche un allenatore molto bravo e preparato come Luciano Spalletti".