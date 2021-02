Juventus-Inter: le formazioni ufficiali

TORINO – Questa sera la Juventus affronterà nella semifinale di ritorno della Coppa Italia l’Inter, tra le mura amiche dell’Allianz Stadium. I bianconeri partiranno dalla vittoria ottenuta nella partita di andata, dove a San Siro si sono imposti per 2 reti a 1 grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo, che ha riposto al gol nei primi minuti di Lautaro Martinez. Gli uomini di Andrea Pirlo arrivano alla sfida dopo la vittoria di sabato contro la Roma, battuta sempre all’Allianz Stadium per 2-0 con Cristiano Ronaldo ancora a segno.

Andrea Pirlo ha a disposizione quasi tutta la rosa al completo per questa sera, eccezion fatta per il gallese Aaron Ramsey, ancora alle prese con qualche problema fisico, e per Paulo Dybala, vicino al rientro che potrebbe avvenire sabato contro il Napoli, quando la Joya potrebbe tornare a figurare tra i convocati. Della partita non saranno nemmeno Alvaro Morata e il centrocampista Arthur, fermati negli scorsi giorni dalla febbre.

Tra i pali quindi si rivedrà Gianluigi Buffon, davanti al quale la difesa sarà composta dalla coppia centrale formata da Merih Demiral e De Ligt con Danilo e Alex Sandro che giocheranno sulle fasce. A centrocampo larghi sulle fasce troveranno posto Bernardeschi da un lato e Cuadrado dall’altro, con il centro del campo che sarà occupato da Bentancur, al rientro dopo la squalifica contro la Roma, e Rabiot, che prenderà il posto di Arthur, assente a causa della febbre. In avanti, la coppia d’attacco sarà formata da Dejan Kulusevski e Cristiano Ronaldo, con Alvaro Morata indisponibile a causa della febbre.

JUVENTUS (442): Buffon; Alex Sandro, Demiral, De Ligt, Danilo; Bernardeschi, Bentancur, Rabiot, Cuadrado; Kulusevski, Cristiano Ronaldo

INTER (352): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Lautaro Martinez

