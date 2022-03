Juventus: il recap dei nazionali bianconeri

La Juventus ha ripreso gli allenamenti alla Continassa a ranghi ridotti mentre mollati dei calciatori bianconeri sono impegnati con le rispettive nazionali

"Quella di ieri sera è stata una serata molto complicata per gli Azzurri. A Palermo l’Italia giocava la semifinale play-off contro la Macedonia del Nord per proseguire il proprio cammino verso il prossimo Mondiale in Qatar. Il gol, nei minuti di recupero del secondo tempo, della Nazionale macedone si è rivelato decisivo e al triplice fischio la Selezione guidata dal CT Mancini ha visto sfumare definitivamente l’obiettivo di qualificarsi alla Coppa del Mondo 2022.

Spostandoci oltreoceano, umori diversi per il Brasile (già qualificato a Qatar 2022) e la Colombia (in corsa per un posto al Mondiale). Successo netto per 4-0 della Nazionale verdeoro di Danilo, in campo per tutto il match, contro il Cile. Vittoria e clean sheet anche per la Colombia di Cuadrado, autore di un assist nel 3-0 dei Cafeteros contro la Bolivia. Questa notte impegno per l’Argentina di Matías Soulé contro il Venezuela". (Juventus.com)