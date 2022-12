Juventus: torna a riempirsi infermeria in vista della ripresa

La Juventus è al lavoro alla Continassa per preparare al meglio la ripresa della Serie A , che il 4 gennaio metterà di fronte ai bianconeri la Cremonese , primo impegno della seconda parte di stagione. A ranghi ridotti, ma che mano mano si stanno infoltendo, la squadra ha iniziato a lavorare al Training Center agli ordini di Massimiliano Allegri , con i Nazionali impegnati in Qatar che si sono aggiunti mano mano, e con gli ultimi che torneranno dopo Natale.

La squadra sarà impegnata in questi giorni in alcuni test amichevoli , primo dei quali quello in programma sabato contro l' Arsenal , a cui faranno seguito altre due amichevoli in programma sotto il periodo delle feste. Allegri sta quindi cercando di preparare al meglio la ripresa del campionato, anche se deve ancora fare i conti con gli infortunati , il cui numero non sembra voler diminuire, e che potrebbe tornare ad essere un problema anche nella seconda parte della stagione.

L'ultimo a fermarsi, in ordine di tempo, è stato Leonardo Bonucci, la cui infiammazione al tendine dell'adduttore lungo dovrebbe tenerlo fuori per almeno 20 giorni. Con lui si è rifermato anche Federico Chiesa, che ha riscontrato un affaticamento all'adduttore che lo terrà fuori dalla partita contro l'Arsenal, anche se le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Chi tiene con il fiato sospeso l'ambiente è però Paul Pogba, che ancora non è tornato a correre e che ha ancora un mese e mezzo per smaltire l'operazione e tornare al meglio. Oltre a loro, i brasiliani Alex Sandro e Danilo verranno valutati al loro rientro, mentre Cuadrado e Vlahovic stanno seguendo programmi personalizzati per riprendersi rispettivamente dal fastidio al ginocchio e dalla pubalgia.