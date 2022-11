Juventus, il punto sugli infortunati in vista del Verona

Giorno di viglia per la Juventus, che dopo aver conquistato con l'Inter la quarta vittoria consecutiva in campionato, deve continuare la sua risalita contro il Verona, di cui sarà ospite nella partita in programma domani. I bianconeri devono dare seguito alle quattro vittorie ottenute, e soprattutto alla vittoria nel Derby d'Italia, che verrebbero vanificate in caso di risultato negativo contro i gialloblu. Per la partita di domani Massimiliano Allegri sarà ancora alle prese con tante assenze, dovute ai molti infortuni di questo inizio di stagione.