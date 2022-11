Juve, grosse novità in società: Elkan sogna un’accoppiata da paura

Ciò non toglie che Elkan stia pensando ad alcuni cambiamenti per rendere più performante la dirigenza della Juventus. In primo luogo ci sarebbe la volontà di affiancare a Cherubini un direttore sportivo che abbia maggiore esperienza internazionali e un numero maggiore di contatti. Non è un mistero che piaccia Giuntoli, bravissimo a scovare giovani di talento a prezzi onesti. Ma il nome più caldo del momento sarebbe Andrea Berta , dal 2017 ds dell'Atletico Madrid. Considerato fra i migliori d'Europa nel suo ruolo, Berta è il fiore all'occhiello dei Colchoneros che potrebbero virare su Ausilio dell'Inter.

Ma il progetto di Elkan non si fermerebbe qui. L'ad di Exor, vorrebbe riportare a Torino una figura leggendaria come Alessandro Del Piero, anche se non è ancora chiaro in che ruolo. Tempo fa si parlava di un avvicendamento con Nedved alla vice presidenza, ma per ora non ci sarebbe nulla di concreto in tal senso. Ma le notizie sulla Juve, non finiscono qui! Ricaduta Vlahovic, Cherubini sta seguendo anche uno dei talenti più ambiti d'Europa<<<