Juventus, tutte le informazioni sulla squadra del Sassuolo

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sul match con il Sassuolo . Ecco il comunicato sulla rosa dei neroverdi: "Il Sassuolo, reduce da un girone d’andata atipico, si è meritata il titolo di “bestia nera” per le squadre di alta classifica - visto che nelle prime 19^ giornate ha ottenuto tre delle cinque vittorie in questa Serie A contro tre delle prime quattro in classifica (beffando Inter, Juventus e Fiorentina nell’ultimo turno). Non solo: a dare morale ai neroverdi c’è anche la parziale inversione di tendenza degli ultimi scontri diretti con i bianconeri. Il Sassuolo infatti ha vinto tre delle ultime cinque gare contro la Juventus in Serie A, dopo che avevano ottenuto soltanto un successo nelle precedenti 16 sfide nel massimo campionato contro i bianconeri: un match insomma tutto da giocare contro un avversario che può disporre di diversi talenti in grado di colpire. Scopriamo insieme alcune curiosità relative ai giocatori del Sassuolo.

Tra le squadre affrontate almeno quattro volte in Serie A, la Juventus è quella contro cui Domenico Berardi ha la peggior media di minuti/gol: due centri per l’attaccante neroverde in ben 1115 minuti di massimo campionato disputati contro i bianconeri (13 presenze). Solo Lautaro Martínez (25) ha effettuato più tiri in porta di Domenico Berardi in questa Serie A: 23, almeno 10 in più rispetto a qualsiasi compagno di squadra (secondo Armand Laurienté a 13). L'attaccante del Sassuolo ha realizzato cinque gol su rigore nella Serie A 2023/24 e nei maggiori cinque campionati europei nessun attaccante ha fatto meglio (cinque anche per Kylian Mbappé) – considerando tutti i ruoli solo Hakan Çalhanoglu ha segnato di più dal dischetto. Solo Kvaratskhelia (90), Soulé (85) e Politano (77) hanno partecipato a più conclusioni di Armand Laurienté (73) e Domenico Berardi (72) in questo campionato. L’unico gol segnato in questo campionato da Laurienté è arrivato nel match d’andata contro la Juventus: dopo quella rete il francese ha tentato la conclusione ben 33 volte in Serie A, senza andare più a bersaglio (solo Cambiaghi dell’Empoli, 35 tiri senza segnare, ha fatto peggio nel periodo). L'esterno d'attacco del Sassuolo, che ha fornito due assist nelle ultime cinque gare di Serie A (vs Cagliari e Genoa), è il giocatore della squadra neroverde che ha tentato più dribbling (60) e che ne ha completati di più (30), inoltre è il primo della sua squadra anche per occasioni create (31). Otto gol per Andrea Pinamonti in questa stagione: considerando tutte le competizioni ha fatto meglio solamente nel 2021/22 con la maglia dell’Empoli (13) – sette reti anche nel 2019/20 con il Genoa. La punta del Sassuolo ha realizzato due gol in otto sfide contro la Juventus in Serie A, inclusa una nella gara di andata di questo campionato: uno dei suoi tre centri di testa nel torneo in corso.