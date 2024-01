Allegri: “Concentrati sulla partita di domani. Rabiot e Chiesa recuperati”

Il tecnico dei bianconeri presenta la partita in programma domani sera contro il Sassuolo tra le mura amiche dell'Allianz Stadium

La Juventus scenderà in campo domani sera contro il Sassuolo nella partita valevole per la ventesima giornata del campionato italiano di SerieA. Il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri presenta la partita in conferenza dalla sala stampa dell'Allianz Stadium.

SASSUOLO - "Il gruppo ha lavorato bene. Sappiamo l'importanza della partita, loro hanno un buon collettivo e qualità tecniche. Per noi sono importanti i 3 punti e dovremo fare una partita importante a livello tattico concedendo poco, e avendo sempre l'entusiasmo che abbiamo".

INFORTUNATI - "Sta bene come Chiesa, e sono disponibili entrambi. Come a Salerno ed in altre partite i cambi saranno determinanti, domani valuterò se giocheranno dal primo o meno".

ATTACCO - "Stanno bene tutti, ora che Chiesa è recuperato ho molte scelte. Kean anche sta meglio e ora inizierà il periodo di riatletizzazione".

TRIDENTE - "In questo momento è difficile, abbiamo un equilibrio di squadra che non va intaccato. Dobbiamo mantenerlo per non tornare ad essere una squadra ballerina. Siamo nel girone di ritorno, è più difficile fare punti e non ci sta tempo per recuperare".

ALLENARE - "Faccio i complimenti ad Ancelotti per la vittoria di ieri sera. Le caratteristiche di un allenatore per stare alla Juventus non devo dirvele io, non le so".

CLASSIFICA - "Sappiamo che domani è una partita importante, mancano tanti punti per la qualificazione in Champions. Domani finita la partita vediamo che avremo fatto e penseremo al Lecce. Evitiamo di pensare troppo avanti sennò poi facciamo casini. È importante domani perché all'andata abbiamo preso un bello schiaffo".

WEAH - "Sta crescendo ed ha ampi margini. È stato fermo un mese e mezzo e può crescere molto".

YILDIZ-CHIESA - "Possono coesistere ma ora abbiamo equilibri da mantenere".

CRESCITA - "Siamo cresciuti in consapevolezza e nei singoli a livello tecnico e fisico. Bisogna comunque andare con i piedi di piombo, il calcio vive su sottigliezze ed è un attimo scivolare. Dobbiamo mantenere tutto l'entusiasmo che abbiamo, ma senza euforia che porta a sbagliare. Dobbiamo rimanere concentrati sulla partita di domani".

TIFOSI - "Stiamo facendo un bel lavoro e questo è merito dei ragazzi che vincono le partite. Tutti noi, da me al magazziniere, siamo tutti importanti e facciamo tutto al meglio per far scendere in maniera giusta i calciatori in campo, e così fanno i tifosi".

INTER - "Loro hanno una squadra costruita per invece lo Scudetto, noi stiamo facendo un percorso diverso. Non dobbiamo avere in testa l'ossessione di vincere lo Scudetto, dobbiamo fare sul massimo che possiamo facendo crescere i ragazzi che abbiamo. Come squadra la Juventus ha un grande futuro per i prossimi cinque anni".

DIFESA - "Ho un dubbio tra Rugani ed Alex Sandro, visto che Gatti è squalificato".

MERCATO - "Non ho mai commentato il mercato e mai lo farò, soprattutto ora dove la nostra priorità è giocare le partite ed entrare al meglio in questa fase del campionato che è quella che conta".

KEAN - "È un giocatore della Juventus su cui contiamo molto. Ha fatto buone partite non segnando, ma questo succede, poi so che gli attaccanti sono giudicati per i gol".

DIFFERENZE - "È una questione di programmazione. Quest'anno ci stiamo divertendo, se abbiamo fatto i punti che abbiamo è perchè i ragazzi lo hanno meritato e hanno dei valori, oltre ad una grande coesione nello spogliatoio. Il 26 maggio vedremo dove siamo e quella sarà la posizione che abbiamo guadagnato durante l'anno".

SASSUOLO - In trasferta giocano meglio che in casa. Dobbiamo stare attenti perchè negli ultimi anni la Juventus ha sbattuto sul Sassuolo molte volte".

SQUADRA - "Mi piace la voglia con cui tutti i giorno i ragazzi vengono al capo per migliorarsi. Vediamo quanti punti faremo nel girone di ritorno".

