Juventus, incontro in corso con il Cagliari: in ballo diversi nomi

E' in corso un summit tra la dirigenza della Juventus e quella del Cagliari. Si scalda l'asse tra la Sardegna e il Piemonte.

redazionejuvenews

La Juventusè una delle società più attive sul calciomercato. Il club bianconero ha diversi esuberi da piazzare e tanti acquisti da portare a termine in vista della prossima stagione, che dovrà essere necessariamente l'anno del riscatto. La Vecchia Signora sta lavorando su diversi profili, ed oggi Madama, secondo quanto riportato da calciomercato.com, si sarebbe vista con il Cagliari per parlare di alcuni giocatori, sia in entrata che in uscita. I protagonisti del summit dovrebbero essere tre calciatori, uno di proprietà del Cagliari e due della Juventus. Il club bianconero infatti sarebbe interessato a Nandez, centrocampista degli isolani, mentre i rossoblù vorrebbero Brunorie Ranocchia, calciatori in uscita dal club piemontese.

La Juventus era stata molto vicina all'ex Boca Juniors nello scorso calciomercato invernale, quando la trattativa sfumò per tempi tecnici. Adesso, però, potrebbe essere l'occasione buona, visto che il Cagliari è sceso in Serie B ed il prezzo del classe '95 potrebbe calare drasticamente. Il futuro del duttile centrocampista non sarà ancora in Sardegna, come ha dichiarato il suo agente Pablo Bentancur: "Non credo che resterà a Cagliari. Giulini ha visto lo sforzo del giocatore, ha apprezzato la lotta ed il cuore per cercare di salvare i rossoblù". Infatti, la cifra per Nandez si aggirerebbe intorno ai 15 milioni, importo che potrebbe essere abbassato proprio da Brunori e Ranocchia, legati a doppio filo nella trattativa.

Il protagonista della promozione del Palermo ha diverse richieste, molte in cadetteria ed alcune in Serie A, con la Cremonese in primis, ma una piazza importante come Cagliari potrebbe far vacillare l'ex Entella. L'ex calciatore del Vicenza, invece, cerca un club che possa garantirgli titolarità per fare il definitivo salto di qualità. Anche il classe 2001 ha diverse richieste nella massima serie, ma una squadra con ambizioni importanti potrebbe essere la scelta perfetta per un talento in rampa di lancio. Nell'incontro, come riportato da gianclucadimarzio.com, le due squadre hanno definito il passaggio di Di Pardo dalla Juventus al Cagliari in prestito con diritto di riscatto.