Juventus, i risultati dei bianconeri impegnati in Nazionale

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota sui bianconeri in Nazionale. Ecco il comunicato: "Prima tornata di impegni internazionali per i bianconeri convocati dalle proprie nazionali. Andiamo a scoprire insieme i risultati ottenuti dagli juventini, partendo naturalmente dall’Italia. GLI AZZURRI Comincia con una vittoria la mini-tournée americana per gli azzurri del ct Luciano Spalletti. Italia che ha battuto 2-1 il Venezuela grazie alla doppietta di Retegui; in campo da titolari tutti e tre i bianconeri presenti con la squadra: 65 minuti di match per Chiesa e Locatelli, mentre Cambiaso è rimasto sul terreno di gioco fino al 74° dell’incontro. Prossimo impegno domenica alle ore 21 contro l’Ecuador. GLI ALTRI EUROPEI Sconfitta netta in amichevole per la Serbia di Kostic, che cade 4-0 a Mosca contro la Russia. Entrato in campo con la squadra sotto di tre reti, Filip ha preso il posto di Zdjelar al 57°. Sorride Szczesny con la sua Polonia nelle qualificazioni degli Europei. La nazionale biancorossa ha fatto sua la semifinale playoff ai danni dell’Estonia. Tek titolare nel rotondo 5-1 che permette l’accesso ad una delle finali valide per l’ingresso ad Euro 2024. Sfida decisiva e affascinante martedì 26 con il Galles. OLTREOCEANO Grande gioia per Mckennie e Weah nella semifinale di CONCACAF. Usa che nella notte hanno battuto 3-1 la Giamaica dopo 120’ di battaglia e accedono quindi alla finalissima di domenica contro il Messico. Insostituibile in mezzo al campo per la nazionale a stelle e strisce, Wes è rimasto in campo per tutta la partita contribuendo alla vittoria finale. Ha fatto ampiamente la sua parte anche Tim: scelto dall’inizio nel tridente statunitense e sostituto al 63° del match. UNDER 19, VERSO GLI EUROPEI IN IRLANDA DEL NORD Fase “Elite” dell’Europeo che comincia nel migliore dei modi per l’Italia Under 19 di Lorenzo Anghelè (Next Gen) e Filippo Pagnucco (Primavera). Gli azzurrini hanno piegato la Scozia in trasferta, 1-3 per i ragazzi di mister Corradi e primi 3 punti nel gironcino. Anghelè è entrato in campo al 58° sul punteggio di 0-1 per l’Italia, mentre Pagnucco è rimasto in panchina per questa sfida. Prossime sfide con Repubblica Ceca e Georgia per consolidare la leadership. Sconfitta 2-0, invece, la Romania U19 di Andrei Florea (Primavera) nel match con i pari età della Turchia. Andrei non ha preso parte al match; i prossimi impegni con Germania e Croazia, sempre nella fase “Elite” dell’Europeo. BABY BIANCONERI Menzione anche per l’Italia U18, capace di battere 2-1 l’Austria in amichevole a Merano. In campo 90 minuti i Primavera Ngana Valdes e Francesco Crapisto; entrato al minuto 78 l’altro juventino Gabriele Finocchiaro (Primavera)".