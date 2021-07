Juventus – Papin: “Ronaldo è un fenomeno senza età”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Jean Pierre Papin ha parlato del prossimo campionato, di Giroud e di Cristiano Ronaldo.

redazionejuvenews

Jean Pierre Papin non ha bisogno di presentazioni. L'attaccante francese era il giocatore preferito di Olivier Giroud, neo attaccante del Milan. Il pallone d'Oro 1991, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha speso ottime parole nei riguardi dell'ormai ex attaccante del Chelsea: "Olivier sa segnare, porterà tanti gol, esperienza e peso. E' un uomo d’area come non ce ne sono più. So che i tifosi soffrono perché tanti “9” al Milan hanno fallito di recente: forse non si trattava di veri centravanti. Giroud lo è". E sul rapporto con Ibrahimovic, aggiunge: "Quando hai due attaccanti così, parti da una certezza: qualcosa succederà, basta un cross per creare casino. Giroud può giocare in coppia con un’altra prima punta o da solo, supportato da due esterni larghi. Apre spazi, migliora la manovra. È un grande colpo. Ha una fame incredibile, se ha scelto il Milan e la Serie A è perché vuole fare grandi cose".

Dopo una grandissima stagione, il Milan punterà a migliorarsi ancora di più. L'obiettivo ora può essere lo scudetto? "Per forza, il Milan non può avere obiettivi intermedi, lotterà per il titolo. Fare strada in Champions è più complicato, è un torneo difficile, ma l’importante è giocarla e farlo con continuità". E proprio a proposito della vittoria dello scudetto, Papin rivela: "Sarà lotta aperta tra Inter, Juventus, Roma, Napoli, l’Atalanta che seguo con grande ammirazione da anni, e ovviamente il Milan. Avete bisogno che vi dica per chi farò il tifo...?".

Papin è uno che di attaccanti ne capisce, e su Ciro Immobile ammette: "È stato criticato ma ha giocato un Europeo di sacrificio, spendendosi per i compagni, come Giroud al Mondiale 2018". In conclusione, la leggenda del Milan non può che inchinarsi di fronte a sua maestà Cristiano Ronaldo, trascinatore della Juventus: "È un fenomeno senza età. Uno così non ha mai problemi di motivazioni".