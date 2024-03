Juventus, per Giraudo altro ricorso: si punta al Collegio di Stato

Per Antonio Giraudo, ex dirigente della Juventus, continua la lotta contro la giustizia. Come annunciato dal suo avvocato, Amedeo Rosboch, verrà fatto un altro ricorso, questa volta al Collegio di Stato, dopo il fallimento del precedente provvedimento con il TAR. Ecco le parole del legale a Tuttosport: "Avremmo preferito che il Tar entrasse nel merito della legge 280/2003, invece ha soltanto posto una questione di giurisdizione. Il dottor Giraudo è molto determinato ad andare fino in fondo. Stiamo valutando il da farsi ma posso anticipare che ricorreremo al Consiglio di Stato per impugnare la sentenza del Tar del Lazio e, nel contempo, andremo anche dal giudice ordinario, come scritto dal Tar stesso".