Juve, respinto ancora una volta il ricorso di Giraudo: le novità

Antonio Giraudo, ex dirigente della Juventus, coinvolto in Calciopoli, ha perso un altro ricorso, questa volta contro il TAR.

L'ex dirigente della JuventusAntonio Giraudo, coinvolto nel terremoto di Calciopoli, sta provando da tempo a cercare giustizia, senza successo. Nell'ultimo ricorso, anche il TAR ha respinto l'ultima richiesta, per "difetto di giurisdizione". Ecco le parole del suo legale Rosboch a Tuttosport: "C’è un chiaro difetto logico in questa decisione, che non può essere valutata in alcun modo condivisibile. La vicenda deriva già da una causa che era stata radicata davanti a un giudice del lavoro, iter al termine del quale era stato rilevato il difetto del giudice ordinario. C’è un dato che reputo incredibile tutte le cause portate avanti dal dottor Giraudo in questi anni si sono puntualmente concluse con sole sentenze di inammissibilità, senza che alcun giudice sia mai voluto entrare nel merito".