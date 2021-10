Ramsey: “Con il Galles mi alleno meglio rispetto alla Juventus”

Ramsey torna a far parlare di se: in conferenza stampa il centrocampista bianconero ha scagliato pesanti accuse nei confronti della Juventus

redazionejuvenews

Alla vigilia del match tra Galles e Repubblica Ceca, il centrocampista della Juventus Aaron Ramsey è intervenuto in conferenza stampa: "Sono felice di essere di nuovo coinvolto. Non vedo l'ora che arrivino queste due partite e portare fuori i ragazzi, sarà un tocco speciale in più. La filosofia e i metodi di allenamento qui sono diversi rispetto a quelli del mio club. Ci sono molte persone che mi gestiscono da diversi anni, quindi sanno come tirare fuori il meglio da me e permettermi di giocare molte partite di fila, come ho dimostrato agli Europei quest'anno"

La critica all'operato dello staff medico della Juventus è chiara ed evidente. "Poiché le mie prestazioni nelle partite sono piuttosto alte - Ha continuato l'ex Arsenal -, forse ho bisogno di un po' più di riposo e recupero durante la settimana piuttosto che stare sull'erba per un lungo tempo e trascinarmi più fatica nelle partite. Il recupero è una parte importante per me. Sono solo entusiasta di essere di nuovo coinvolto e spero di poter fare la mia parte".

A rincarare la dose ci ha pensato il ct della nazionale gallese Robert Page, che ha esclamato: "Lo vedi allenarsi ed è fonte di ispirazione per gli altri. Con Bale fuori, è naturale che sia lui il capitano. E' davvero un peccato che non stia giocando tutte le settimane, mi piacerebbe rivederlo giocare in Premier League. Meriterebbe di giocare di più e i tifosi potrebbero vedere quello che è capace di fare". In casa Juventus Ramsey è ormai un vero e proprio caso. La dirigenza bianconera, dopo anni di prestazioni sottotono, ha deciso di non puntare più su di lui, ma nessuna squadra sembra interessata al suo cartellino. La vendita degli esuberi sarebbe di fondamentale importanza per le casse del club, che alla ricerca di fondi per finanziare un grande colpo in attacco. Il gallese meriterebbe un'altra chance o il suo tempo a Torino è ormai giunto al termine?