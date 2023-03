Juventus-Friburgo, il comunicato dei tedeschi sui biglietti

Il Friburgo, prossima avversaria della Juventus negli ottavi di Europa League, ha pubblicato una nota sul sito sul tema biglietti.

redazionejuvenews

Il sito ufficiale del Friburgoha pubblicato una nota sul portale del club tedesco, per quanto riguarda la visione della gara, match degli ottavi di finale di Europa League. Ecco il comunicato: "La società sportiva si rammarica per la decisione della Juventus Torino e delle autorità italiane di cancellare i biglietti dei tifosi del Friburgo per gli ottavi di finale di UEFA Europa League a Torino, acquistati tramite tesseramenti del club di casa. Tutti i biglietti acquistati attraverso l'estrazione al SC Freiburg restano validi. Al club hosting, abbiamo lavorato su altre soluzioni e fatto offerte di cooperazione nell'attuazione di un ulteriore concetto di sicurezza.

Purtroppo queste offerte non sono state accettate. Vi esortiamo ripetutamente a precisare che per la partita di Torino sono validi solo biglietti personalizzati e l'ingresso sarà gestito molto restrittivo. Il controllo dei dati avviene all'ingresso e solo attraverso l'identificazione vi sarà concesso l'ingresso. È quindi impossibile ripersonalizzare o dare i biglietti. Se non sei riuscito a ottenere un biglietto per gli ottavi di finale a Torino, non devi perderti l'esperienza condivisa dello stadio.

Il club sportivo apre la tribuna est dello stadio Europa-Park e ha organizzato un grande schermo con breve preavviso. I biglietti gratuiti per la visione pubblica sono ora disponibili nella biglietteria online sul sito web. AI BIGLIETTI L'ingresso allo stadio Europa-Park è giovedì dalle 20:00 tramite l'ingresso E1 all'angolo tra la tribuna est e la tribuna sud. La carta può essere personalizzata gratuitamente durante il processo di prenotazione ed è quindi valida come biglietto per il trasporto pubblico. I parcheggi dello stadio sono aperti. Cibo e bevande saranno forniti presso i chioschi sotto la tribuna est".