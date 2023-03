Verso l’Europa League – Friburgo, 0-0 con il Monchengladbach. Ora c’è la Juve

Mentre la Juve pensa al match contro la Roma, i prossimi avversari dei bianconeri in Europa League hanno pareggiato. In Bundesliga, infatti, il Friburgo contro il Borussia Monchengladbach non è riuscito ad andare oltre lo 0-0. "Abbiamo giocato troppo lentamente nel primo tempo e non siamo entrati in spazi pericolosi. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio per venti minuti, poi è diventato frenetico e abbiamo perso un po' il controllo. Naturalmente, abbiamo anche avuto bisogno di Mark Flekken una o due volte oggi. Dobbiamo accontentarci di questo 0-0", ha detto l'allenatore del Friburgo Streich.