Juventus, presentata la foto di squadra per la stagione 2021/22

Sul proprio sito ufficiale la Juventus ha pubblicato la foto di squadra per la stagione di Serie A 2021/22

Non il migliore degli inizi di stagione per la Juventus , che ora si trova a 14 punti dalla testa del campionato ed è costretta a rincorrere. Massimiliano Allegri ora avrà a disposizione due settimane di tempo per cercare di riorganizzare le idee e trovare una soluzione ai problemi bianconeri. Nel frattempo, sui profili social ufficiali la Juventus ha pubblicato la foto di squadra per la stagione 2021/22.

Alla Juventus, infatti, manca un bomber. Manca quel giocatore in grado di occupare l'area di rigore avversaria e finalizzare le azioni da gol. Morata, Kean e Kaio Jorge non sembrano in grado di svolgere quel ruolo e per questo la squadra deve fare i salti mortali per riuscire a spedire la palla in rete. In tutto questo, il centrocampo lascia ancora a desiderare. Grazie alla crescita di McKennie e l'acquisto di Locatelli la mediana bianconera sembra finalmente funzionare, ma i sostituto non si stanno dimostrando all'altezza, da Bentancur fino a Rabiot, passando per Ramsey e Arthur: nessun escluso.