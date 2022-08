Juventus-Roma: focus sui giallorossi

La Juventus è attesa sabato pomeriggio dalla partita contro la Roma dell'ex Paulo Dybala, con la partita in programma all'Allianz Stadium

La Juventus è attesa sabato dal primo big match stagionale: tra le mura amiche dell'AllianzStadium i bianconeri ospiteranno la Roma di Josè Mourinho, in testa alla classifica a punteggio pieno. Attraverso il loro sito internet, i bianconeri hanno presentato la squadra giallorossa.

"Seconda gara interna stagionale per la Juventus, che sabato alle ore 18,30 all’Allianz Stadium affronterà la Roma di José Mourinho, match valevole per la terza giornata del campionato di Serie A. I giallorossi arrivano alla sfida di Torino a punteggio pieno, con due vittorie in altrettante partite: doppio 1-0, prima all’Arechi di Salerno (gol decisivo di Cristante) e poi all’Olimpico contro la Cremonese (rete di Smalling).

DIFESA

Il tecnico portoghese in queste prime due giornate di campionato ha adottato un 3-4-2-1 come modulo di partenza. Tra i pali per la seconda stagione consecutiva c’è Rui Patricio, con davanti una linea con tre centrali di solito composta da Smalling, Mancini e Ibañez. Tre difensori che spiccano anche per le loro qualità offensive: il giocatore inglese, alla quarta stagione in giallorosso, ha già segnato 7 reti in Serie A, tre delle quali nel passato campionato e una già in questo, proprio nell’ultima gara contro la Cremonese. Anche Mancini è un difensore dal gol facile, con 11 marcature totali nel torneo. Ibañez invece nella scorsa stagione ha infilato tre reti contro Lazio, Cagliari e Spezia.

CENTROCAMPO

Da destra a sinistra, il centrocampo titolare della Roma nelle prime due uscite ufficiali stagionali è stato Karsdorp, Pellegrini, Cristante e Spinazzola, quest’ultimo uno degli ex della partita. Lorenzo Pellegrini è il centrocampista che più si è messo in mostra nell’ultimo biennio, segnando 16 reti in Serie A, 9 delle quali nell’ultimo campionato. La Roma in estate si è rinforzata nella linea mediana anche con gli arrivi di Wijnaldum (assente a Torino perché infortunato) e Matic, reduce da otto stagioni e mezza in Premier League, prima con il Chelsea e poi con il Manchester United.

ATTACCO

Paulo Dybala è il grande ex della partita. L’argentino ha indossato la maglia della Juventus per 7 stagioni, totalizzando 293 partite e segnando 115 gol, reti che gli hanno permesso di diventare il nono marcatore all time della storia della Vecchia Signora. Con Dybala sul fronte offensivo ecco Tammy Abraham, che nella sua prima stagione italiana tra Serie A, Conference League e Coppa Italia ha messo a segno 27 gol in 53 partite. All’Allianz Stadium con Dybala e Abraham non ci sarà Zaniolo, non al meglio fisicamente, che potrebbe essere sostituito da El Shaarawy." (Juventus.com)