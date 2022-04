Juventus-Fiorentina: da domani la vendita per i biglietti della Coppa Italia

Attraverso il suo sito internet la Juventus ha informato delle modalità e delle date di vendita dei biglietti per la partita contro la Fiorentina

La Juventus , dopo la sconfitta contro l'inter, è pronta a rituffarsi negli ultimi due mesi della stagione, con l'obiettivo di arrivare in finale di Coppa Italia e vincerla. Proprio per la semifinale di ritorno della coppa, i bianconeri hanno pubblicato un comunicato relativo alla vendita dei biglietti.

- sempre venerdì 08/04/2022, ma a partire dalle ore 16.00, al via la vendita libera. In attesa di disposizione da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza.

I soci JOFC, invece, potranno fare riferimento al proprio Official Fan Club per tutte le informazioni e la possibilità d’acquisto a tariffa dedicata.

Per accedere alle fasi di vendita è necessario iscriversi all’Official Ticket Shop Juventus tramite Juventus Card, tramite numero di membership (per essere riconosciuti e accedere alle fasi di vendita riservata), oppure, se non si è in possesso di una delle precedenti, è possibile registrarsi anche tramite indirizzo mail.