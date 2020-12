Donnarumma non rinnova con il Milan: la Juve alla finestra

TORINO – La Juventus è tornata in campo nella giornata di ieri per iniziare a preparare la seconda parte della stagione, che già dal mese di gennaio metterà i bianconeri di fronte ad esami importanti per il proseguo dell’anno. Dalla partita di Coppa Italia contro il Genoa alla finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, passando per le due sfide con Milan e Inter, i bianconeri si giocheranno molto nel primo mese del nuovo anno.

Mentre Pirlo lavora sul campo, con il gruppo al completo tranne che per Rabiot e Ronaldo che dovrebbero rientrare nella giornata di domani, Fabio Paratici è al lavoro sul mercato, che a gennaio vedrà l’inizio della finestra invernale. Il dirigente della Juventus utilizzerà la finestra per capire quanto margine di manovra ci sia per la Vecchia Signora, e soprattutto per capire quali e quanti giocatori potranno essere acquistati per migliorare la rosa a disposizione del tecnico bresciano. Paratici, da sempre attento agli affari e ai nomi in scadenza, avrebbe messo gli occhi sul portiere del Milan Gianluigi Donnarumma, che sembra avere problemi di rinnovo.

Il portiere del Milan infatti va in scadenza a giugno di questa stagione, e l’accordo con il club rossonero sembra ancora lontano. Il portiere ha manifestato più volte la sua volontà di rimanere a Milano, sponda rossonera, ma intanto ha rifiutato la prima offerta di rinnovo del contratto, che lo avrebbe portato a guadagnare 7 milioni dai 6 che percepisce attualmente. Il portiere, con la regia del suo procuratore Mino Raiola, vuole un contratto da top player, qual’è, e chiede non meno di 10 milioni per la firma del rinnovo. Il Milan valuta la situazione, con la Juventus alla finestra pronta a farsi sotto per il giocatore.

>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<