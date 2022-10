Juventus-Empoli: focus sui toscani

Ex centrocampista, 40 anni il prossimo 16 dicembre, Paolo Zanetti è alla prima stagione sulla panchina dell’Empoli. Dopo aver iniziato la sua carriera di tecnico nel settore giovanile della Reggiana, è passato da primo allenatore nel 2017 al Sudtirol rimanendo a Bolzano due stagioni in Serie C. Dopo sei mesi in Serie B all’Ascoli ecco nell’estate 2020 lo sbarco a Venezia, che porta subito alla promozione in Serie A. Nel massimo campionato italiano allena i lagunari fino alla 33° giornata, prima di essere esonerato. Quello di Empoli per lui è un ritorno, visto che ha giocato nel club dal 2003 al 2006.

L’Empoli è rimasto imbattuto in quattro delle cinque trasferte di questo campionato: nella sua storia in Serie A solo nel 2006/07, con Luigi Cagni in panchina, non ha perso in cinque dei suoi primi sei match fuori casa stagionali. Inoltre, ha incassato solo 11 gol finora (ottavo posto tra le migliori difese): dopo le prime 10 partite di un campionato di Serie A questo è il secondo miglior risultato dei toscani, facendo meglio solo nel 2006/07, con nove reti incassate a questo punto del torneo. Tra gli altri numeri particolari di questo avvio di stagione, l’Empoli è una delle uniche tre formazioni a non aver ancora subito gol di testa in questo campionato (insieme a Udinese e Sampdoria) ed è la squadra che ha registrato il maggior numero di respinte difensive in questa Serie A (225)." (Juventus.com)