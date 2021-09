Juventus, il rinnovo di Dybala si avvicina: a quando la fumata bianca?

Dopo l'addio di CR7, Dybala è tornato ad essere uno dei protagonisti all'interno della Juventus. Ora la Joya aspetta il rinnovo di contratto

L'estate appena conclusa è stata quella della telenovela infinita tra la Juventus e Manuel Locatelli . Il centrocampista azzurro è stato corteggiato per mesi e mesi prima di arrivare alla definitiva firma sul contratto. Ora invece è il turno di Paulo Dybala, alle prese con una lunghissima trattativa per il rinnovo di contratto. Fino allo scorso anno il fantasista argentino, reduce da alcune stagioni decisamente al di sotto delle aspettative, sembrava quasi destinato a lasciare Torino. Poi la svolta: prima il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera e poi l' addio di Cristiano Ronaldo.

Per quanto doloroso, l'addio del fenomeno portoghese ha aperto una miriade di nuove possibilità in casa Juventus. CR7 ha lasciato un gigantesco vuoto all'interno della squadra, che la dirigenza bianconera ha deciso di colmare mettendo Dybala al centro del progetto . La Joya è quindi diventata il fulcro del gioco della Juventus, il giocatore da cui partono la maggior parte delle azioni offensive. L'argentino, assieme a Morata e Chiesa , è diventato la principale fonte di gol della squadra e ora è in attesa del rinnovo di contratto.

Perchè, nonostante tutto, il contratto del numero 10 bianconero è in scadenza a giugno 2022, tra meno di un anno. Il nuovo ruolo all'interno della squadra piace molto a Paulo Dybala, che dopo tanti anni alla Juventus è ormai un veterano e si sente pienamente parte del mondo bianconero. Questo però non basta, con l'argentino che pretende un corposo aumento dello stipendio: Dybala vuole essere il numero uno anche sotto quel punto di vista. Ieri Cherubini e Antun, agente del giocatore, si sono sentiti nuovamente al telefono, per trattare sul rinnovo. Il giocatore chiede 10 milioni più bonus, il club, in grave crisi economica, punta ad abbassare le pretese. L'accordo potrebbe arrivare con una via di mezzo, a circa 8 milioni più bonus. La fumata bianca potrebbe essere vicina.