Juve – Terminato l’incontro con l’agente di Dybala. Niente fumata bianca

Al termine dell'incontro di oggi tra la dirigenza della Juventus e l'agente di Paulo Dybala, ancora nessun accordo per il rinnovo.

Quale sarà il futuro di Paulo Dybala? Dopo alcune stagioni al di sotto delle aspettative, il fantasista argentino sembrava già con le valigie in mano, pronto a lasciare la Juventus. Il ritorno sulla panchina bianconera di Massimiliano Allegri ha però cambiato completamente le carte in tavola, con la Joya pronta a tornare al centro del progetto della squadra. L'obiettivo ora è quello di rinnovare il contratto del classe 1993, in scadenza a giugno 2022. Questa mattina Jorge Antun e la dirigenza bianconera si incontrati nuovamente, alla ricerca di un accordo per il rinnovo.

Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, ci sarebbe ancora una certa distanza tra domanda e offerta. Dopo la proposta della Juventus dello scorso mercoledì , sembra che oggi l'agente dell'attaccante bianconero, al termine di un incontro durato 2 ore, abbia fatto una controproposta . La scadenza del contratto è ancora distante e per questo motivo le due parti hanno deciso di prendersi del tempo per riflettere e analizzare con attenzione la situazione. A fine mese è previsto un altro incontro.

Il rinnovo di contratto del talento bianconero è tutto tranne che scontato. In Serie A sono molte le squadre alle prese con questo problema, dal Milan con Kessie fino ad arrivare al Napoli con Insigne. In particolare i rossoneri sono stati protagonisti in negativo nel corso di questa estate, incapaci di trovare un accordo con Donnarumma e Calhanoglu. Entrambi i giocatori hanno infatti lasciato il club a parametro zero. Discorso diverso per il centrocampista ivoriano, che sembra invece vicinissimo al rinnovo con i Diavoli. Più complessa la situazione del capitano del Napoli, che al momento non sembra intenzionato a rinnovare il proprio contratto con il club di Aurelio De Laurentiis. Proprio il rapporto con il presidente Azzurro sembra essere uno dei principali ostacoli al raggiungimento di un accordo tra le due parti.