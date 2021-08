Allegri: “Devo portare i giocatori in condizione, l’Atalanta lotterà per lo Scudetto”

La Juventus sarà impegnata domani nell’amichevole contro l’Atalanta, in programma all’Allianz Stadium. Per l’occasione l’impianto bianconero, che questa stagione celebra il suo decimo anniversario, verrà aperto al...

La Juventus sarà impegnata domani nell'amichevole contro l'Atalanta, in programma all'Allianz Stadium. Per l'occasione l'impianto bianconero, che questa stagione celebra il suo decimo anniversario, verrà aperto al pubblico al 50% della capienza. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di JTV per presentare la partita.