Johnsen: “de Ligt? Non capisco perchè abbia problemi alla Juventus”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Johnsen ha raccontato del suo passaggio dall'Ajax al Venezia e ha parlato di de Ligt

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Johnsen ha raccontato del suo passaggio dall'Ajax al Venezia: "Ho capito che ci sarebbe stato poco spazio per me e di andare ancora in prestito non mi piaceva. Avevo parecchie offerte, in Norvegia e in Olanda. Ma sono venuto a Venezia, mi è piaciuto l’ambiente, la squadra, soprattutto il progetto, ed eccomi qui. Ho fatto un passo indietro per farne due avanti. La nazionale è stato il primo step, conquistata grazie al Venezia. Significa che ho fatto la scelta giusta. Il secondo step sarà affermarmi in Serie A. Venezia come punto di ri-partenza insomma". L'attaccante in Olanda ha conosciuto il difensore della Juventus de Ligt: perchè ha così tante difficoltà quest'anno? "Davvero non lo capisco - ha ammesso Johnsen -, per me è uno dei migliori difensori al mondo. Ha tutto: mentalità, personalità, fisico e tecnica. È anche giovane. Sono sicuro: diventerà un top per la Juve".