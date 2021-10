Juve, van der Sar: “de Ligt è un top player, si allena come CR7 da giovane”

Intervistato da Tuttosport, la leggenda olandese van der Sar ha parlato del difensore centrale della Juve de Ligt

redazionejuvenews

Tra poche settimane una giuria composta di grandissime leggende del calcio internazionale voterà il Golden Player 2021, il miglior giocatore dell'anno solare in corso. Tra i giurati anche la leggenda olandese Edwin van der Sar, che intervistato da Tuttosport, ha speso ottime parole su Matthijs de Ligt:"Matthijs nella Juventus ha due maestri come Chiellini e Bonucci, ma comunque sta giocando tanto. Il valore di De Ligt non si discute.Però non dimentichiamoci che ha 22 anni. Qualche critica è normale, fa parte del calcio, però Matthijs è un ragazzo che ama le sfide".

"E' un top player e ha una grande mentalità: lavora tanto per migliorarsi - Ha continuato l'ex portiere -. Non lo vedo in allenamento da due anni e mezzo, però vi assicuro che ai tempi in cui giocava da noi come spirito mi ha sempre ricordato il Cristiano Ronaldo giovane che ho avuto come compagni al Manchester United. De Ligt, anche alla mattina presto, quando non era in campo lo trovavi in palestra".

Un vero e proprio top player, che la Juventus nell'estate di due anni fa ha pagato come tale. Il centrale olandese, però, non è ancora riuscito a convincere. Il confronto con Bonucci e Chiellini pende quasi completamente a favore dei due difensori italiani, che per esperienza superano di gran lunga il classe 1999. Allo stesso tempo, l'età è anche a favore dell'ex Ajax, che è a tutti gli effetti il futuro della difesa bianconera. Nonostante Bonucci e Chiellini sembrino migliorare con il tempo come i vini, non potranno giocare all'infinito. de Ligt a 22 anni è, e deve essere, il perno su cui si baserà la Juventus che verrà. Domenica contro la Roma l'olandese avrà l'ennesima possibilità di sorprendere: vincere contro i giallorossi è fondamentale e Massimiliano Allegri si affiderà a lui per mantenere la porta inviolata. Ci riuscirà?