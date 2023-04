Juve, Davids si scusa con Lukaku: “Mi auguro sia stato un incidente”

L'ex calciatore bianconero e nerazzurro ha tenuto a scusarsi con Romelu Lukaku per i cori razzisti dello Stadium nei confronti del belga

Juventus -Inter si è chiusa tra le polemiche ed il nervosismo. L' esultanza di Lukaku contro la curva bianconera, punita dal Giudice Sportivo per i cori razzisti all'indirizzo del belga , ha poi scatenato la rissa finale con Cuadrado , Handanovic e lo stesso Lukaku coinvolti. Tutti e tre hanno rimediato un cartellino rosso e non saranno a disposizione nella prossima sfida di Coppa Italia.

Cuadrado sarà costretto a scontare 3 giornate di squalifica (2 per l'espulsione e 1 per l'ammonizione, visto che era già diffidato). Non una bellissima scena da vedere che ha incrinato il clima di una partita corretta - sul campo - fino a quel momento. Diversa invece l'atmosfera sugli spalti, circa l'atteggiamento dello Stadium nei confronti del calciatore nerazzuro.