Calciomercato / Si valuta un nome clamoroso: “Può tornare alla Juventus”

La società bianconera continua a progettare il futuro e, in questo senso, arrivano novità molto importanti sulle prossime mosse in programma

redazionejuvenews

Fase cruciale della stagione in casa Juventus: ancora in corsa in Coppa Italia ed Europa League ma soprattutto tornata prepotentemente nel pieno della corsa Champions nonostante la penalizzazione. Da una possibile impresa sportiva che intravede la squadra di Allegri, però, il passo è breve fino ai piani della dirigenza, che già pensa al futuro. Un futuro che dovrà essere ben diverso dal presente, con un nuovo ciclo da aprire per tornare ai vertici del calcio italiano e non solo. E, in questo senso, arrivano notizie molto importanti.

La rivoluzione in programma colpirà inevitabilmente anche le fasce bianconere, ma forse più tardi di quanto inizialmente previsto. È tutto da definire infatti il futuro di Cuadrado e Alex Sandro, con quest’ultimo ormai sempre più dirottato nei tre di difesa. Entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2023 e sembravano a un passo dall’addio in estate. Nelle ultime settimane però hanno visto crescere le proprie chance di rimanere alla Juventus. La società sarebbe infatti disposta a concedere un altro anno di contratto a cifre più basse, per poi salutarsi e trovare nuovi interpreti per Allegri nell’estate 2024. Quando i bianconeri potrebbero portare a casa un grande colpo.

Stando a quanto riportato da fichajes.net, infatti, la Juventus avrebbe messo nel mirino una vecchia conoscenza. Piace infatti Leonardo Spinazzola, in scadenza nel 2024 con la Roma. Al momento, tra le parti un accordo sembra lontanissimo per le richieste importanti degli agenti del giocatore. Proprio per questo la Roma si starebbe già guardando intorno per individuare un suo sostituto. E allora attenzione alla socia bianconera, che potrebbe regalare ad Allegri un giocatore che nonostante l’età e qualche problema fisico potrebbe diventare un’ottima alternativa al titolare indiscusso Filip Kostic. Ragionamenti in corso alla Continassa, con il chiaro obiettivo di dar vita a un nuovo ciclo vincente. Detto questo, sempre parlando di mercato - ma di cose più attuali - attenzione a quello che potrebbe accadere in estate: Allegri punta dei nomi molto grossi<<<