Danilo: “Allegri ha la vittoria nel DNA” E sulla Champions League…

Intervistato da uno youtuber brasiliano, Danilo ha parlato della stagione della Juventus, da Allegri fino alla Champions League.

Dal suo arrivo alla Juventus, Danilo si è sempre dimostrato un giocatore duttile e affidabile, su cui poter contare al 100%. Classe 1991, il brasiliano con la maglia bianconera ha collezionato 78 presenze in due stagioni, condite da tre gol e quattro assist. In particolare le sue prestazioni nell'ultimo anno si sono rivelate decisamente superiori alle aspettative, praticamente sempre in campo sotto la gestione Pirlo. Ieri il difensore della Juventus, intervistato dallo youtuber brasiliano Fui CLear ha parlato della stagione bianconera, a partire dal rinnovo di Giorgio Chiellini: "Per la Juventus, il rinnovo di Chiellini è un fattore importante: è un simbolo della società".