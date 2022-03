Juventus, Chiesa torna a camminare dopo due mesi- VIDEO

Il recupero di Chiesa procede a passi spediti, come confermato dallo stesso calciatore sul suo profilo Instagram tramite un video.

redazionejuvenews

Buone notizie per la Juventus. Federico Chiesa, ala del club bianconero, in un video postato sul suo profilo Instagram, ha mostrato i passi avanti del suo recupero dopo il tremendo infortunio subito nel match contro la Roma del 9 gennaio. In quell'occasione l'ex Fiorentina, dopo un contrasto con Smalling, si lesionò il legamento crociato, concludendo anzitempo la sua stagione. Nel video precedentemente citato si vede Chiesa che cammina senza l'ausilio delle stampelle, a due mesi dallo stop, un primo passo verso il recupero, che con tutta probabilità avverrà nel prossimo autunno, visti i 7 mesi previsti per tornare al 100% dopo questa tipologia di infortunio.

La stagione 2021-22 non è stata, a prescindere dallo sfortunato evento, una stagione da ricordare per Chiesa. Infatti, in questa annata, sono state soltanto 18 le presenze tra Serie A e Champions, con 4 gol e 4 assist all'attivo. Il classe '97 infatti, precedentemente era stato fermo prima per 10 giorni a causa di un problema fisico, poi due infortuni muscolari, affaticamento, lo avevano bloccato per altre due settimane. Verso novembre c'era stato un altro stop prolungato, un infortunio al bicipite femorale, che lo aveva tenuto ai box per oltre un mese. Diciamo, nel complesso, una stagione travagliata e complicata per Chiesa, che salterà anche le importantissime sfide per i play-off mondiali previste a fine marzo.

Dalla prossima stagione però Chiesa dovrebbe tornare a pieno regime, seppur non all'inizio. L'ex Fiorentina sarà un arma fondamentale per Allegri, visto che alla rosa si è aggiunto anche Vlahovic, amico di Chiesa, che non ha avuto ancora l'opportunità di giocare con il suo ex compagno di squadra. La previsione di un tridente con Dybala, sempre che le trattative per il rinnovo vadano a buon fine, lo stesso figlio d'arte e il serbo mandano già in visibilio tutti i tifosi bianconeri, pronti a rivivere una nuova stagione da protagonisti con un Chiesa a pieno regime.