Juventus, Cherubini pesca in Francia per il centrocampo

La Juventus vuole rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione, Cherubini avrebbe individuato un nuovo talento.

redazionejuvenews

La Juventus sta già lavorando da tempo per rinforzare la rosa e principalmente il centrocampo. Il club bianconero, dalla scorsa estate, ha intrapreso una nuova strada, ovvero quella di puntare sui giovani. Legato a doppio filo al risultato sportivo, c'è anche il risultato economico, visto che da almeno tre stagioni la Vecchia Signora ha il bilancio sempre in rosso ed è in netta difficoltà economica-finanziaria. Quindi d'ora in poi Madama dovrà e vorrà cercare di alleggerire il monte ingaggi, rientrando poco a poco in una nuova stabilità economica, visto che anche la UEFA nei prossimi anni richiederà questo tipo di garanzia, al fine di salvaguardare le società da possibili crisi irreversibili.

Tornando al discorso del calciomercato, la Juventus avrebbe individuato come possibile obiettivo Khephren Thuram, figlio dell'ex bianconero Lilian e fratello di Marcus, attaccante del Borussia M'Gladbach. Il classe 2001 è un centrocampista del Nizza, protagonista con i rossoneri, viste le 33 presenze in stagione tra Ligue 1 e Coppa di Francia. L'ex Monaco è un mediano molto fisico e strutturato, come testimoniato dai suoi 191 cm, e potrebbe fare al caso della Vecchia Signora nel caso in cui la dirigenza decidesse di virare un su play di rottura rispetto ad un regista di costruzione.

Il ds della Juventus Federico Cherubini avrebbe messo nel mirino il francese, secondo quanto riportato da Tuttosport. Il prezzo dell'eventuale operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 20-25 milioni, vista la giovane età del ragazzo e la lunga scadenza del contratto, ovvero il 2025. I bianconeri, però, in estate dovranno cedere sicuramente qualcuno a centrocampo e gli indiziati principali sono Rabiote Arthur, sia per il loro rendimento non eccezionale sia per lo stipendio troppo elevato per le casse juventine. Inoltre, per l'acquisto di Thuram jr., Madama potrebbe anche sfruttare la corsia preferenziale di papà Lilian, visto che l'ex difensore è stato un leader della Juventus dal 2001 al 2006.