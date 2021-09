Juventus-Chelsea: i cinque punti della partita

I bianconeri hanno vinto ieri sera

La Juventus ha battuto ieri sera i Campioni d'Europa in carica del Chelsea, imponendosi per 1-0 tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, grazie al gol di Federico Chiesa. I bianconeri si sono così portati in testa al loro girone a punteggio pieno, con i Blues secondi insieme allo Zenit a tre punti. Importante sarà la sfida in Russia della prossima giornata, con la squadra di Allegri che in caso di vittoria ipotecherebbe la qualificazione alla fase finale. Una grande vittoria quella arrivata ieri sera, grazie al sacrificio e alla voglia di tutta la squadra, che ha sfoderato una grande prestazione, non facendo rimpiangere le assenze di Morata e Dybala. Attraverso il suo sito internet, la Juventus ha analizzato la partita in cinque punti.