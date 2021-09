Allegri: “E’ un grande passo avanti per la qualificazione. La Juve deve vincere queste partite qui”

L'allenatore della Juve ha parlato nel post partita di Juve-Chelsea

SULLA GARA - "E' un grande passo in avanti per la qualificazione. Ipotecata no ma un grande passo in avanti. Credevamo che giocare con i 3 davanti potevamo avare dei vantaggi ma quando ho visto delle difficoltà ho spostato Chiesa piu largo con Berna al centro ed è andata meglio. La Juve deve vincere queste partite qui, devi saper soffrire e avere la voglia di portare a casa il risultato e questa sera i ragazzi sono stati perfetti. Grandi parate Szczesny non le ha fatte.