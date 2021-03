Juventus, casting per la fascia sinistra: nel mirino un promettente classe 2003

La Juventus avrebbe posato gli occhi su interessante prospetto classe 2003, proveniente dalla Liga

Uno dei problemi che la Juventus non è riuscita a risolvere durante la scorsa sessione invernale di calciomercato, riguarda l'acquisto di un ulteriore esterno sinistro di ruolo. Al momento, la squadra di Andrea Pirlo dispone del solo AlexSandrocome giocatore in grado di ricoprire quella porzione di campo, ma il suo rendimento non è più lontanamente paragonabile a quello del numero 12 brasiliano che è sbarcato a Torino nel lontano 2015. Infatti, l'ex Porto da un paio di stagioni a questa parte, appare un giocatore involuto, lento e macchinoso. Il suo punto di forza era lo sprint lungo l'out di sinistra per arrivare sul fondo a crossare in area di rigore, azione che ormai non compie più da diverso tempo. A questo si aggiunge anche il discorso legato alla fragilità, cosa che ha portato Pirlo ad inserire in Prima Squadra ormai in pianta stabile il giovane Gianluca Frabotta, il quale ha dimostrato di essere un prospetto interessante.