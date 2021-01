Frabotta: “Cercavo il gol da tanto tempo, sono cose che rimangono dentro. Mi trattano tutti come uno di loro”

TORINO – La Juventus ha vinto ieri sera contro la SPAL i quarti di finale della Coppa Italia, qualificandosi per la semifinale, che vedrà gli uomini di Andrea Pirlo sfidare l’Inter in gara di andata e ritorno per ottenere l’accesso alla finale del torneo. I bianconeri si sono imposti ieri sera grazie al 4-0 firmato dalle reti di Alvaro Morata, su calcio di rigore, Gianluca Frabotta, al suo primo gol in bianconero, Dejan Kulusevski e Federico Chiesa nel recupero. La partita ha visto anche l’esordio di alcuni giovani della squadra Under 23 della Juventus: Nicolò Fagioli, che ha disputato praticamente tutta la partita, Alessandro Di Pardo e Cosimo Da Graca.

Uno dei protagonisti della sfida, cha ha impreziosito la sua prestazione con il gol, è stato Gianluca Frabotta, che ha parlato intervistato dai microfoni di JTV al termine della partita, commentando la sua prima rete con la maglia bianconera e la sintonia con i compagni della prima squadra, di cui ormai è entrato stabilmente a fare parte: “Il gol? Lo cercavo da tanto tempo, sono cose che rimangono dentro. Come mi trovo a giocare con tanti campioni? Sta andando tutto bene, mister Pirlo mi dà fiducia ed essere in questa squadra è un’emozione particolare.”

Il giocatore parla poi dell’Under 23 e dell’esordio dei suoi compagni: “L’Under 23 è un progetto unico che sta dando i suoi frutti”, continuando con una battuta su Gianluigi Buffone sui senatori della squadra: “Gigi mi ha fatto i complimenti e trasmette sempre molta fiducia. Quando sai che dietro hai Gigi sai di poter stare tranquillo. Tutti, più che consigli, mi hanno sempre trasmesso coraggio. Non sono venuti lì tutti quanti a dirmi troppe cose, mi hanno preso come uno di loro.”

>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<