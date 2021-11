Capello: “Scudetto? La Juventus è troppo distante per poter recuperare”

Intervistato dal Corriere della Sera, tra i vari argomenti Fabio Capello ha parlato del campionato della Juventus di Massimiliano Allegri

redazionejuvenews

Intervistato dal Corriere della Sera, tra i vari argomenti Fabio Capello ha parlato del campionato della Juventus di Massimiliano Allegri: «Scudetto? La Juventus è troppo distante per poter recuperare. Le altre davanti corrono e pure l’Atalanta viaggia forte, sono tante da prendere, non credo ce la farà. La Juve con il ritorno di Allegri si è garantita un gigantesco ombrellone di protezione. L’allenatore è tornato ma non ha trovato giocatori di un certo livello in rosa o non li hanno potuti comprare. Faticherà molto».

In Serie A quest'anno si segna molto di più rispetto alle passate stagioni (Juventus esclusa). L'ex allenatore ha le idee chiare: «Ora si prendono difensori che non sanno difendere. La qualità difensiva è molto bassa. Basta guardare chi sono i difensori della Nazionale: Chiellini, Bonucci, Acerbi, tutta gente con più di trent’anni. Non c’è ricambio generazionale, non ci sono più dei top difensori. Il Milan aveva gente come Baresi, Costacurta, Maldini, gente tirata su dal barone Liedholm: di un’altra categoria. Il Napoli è tra le favorite: con 4 gol presi finora dimostra di avere una difesa forte, con un giocatore come Koulibaly a guidarla. Alla lunga sono situazioni che fanno la differenza».

Chiosa finale sull'Italia di Roberto Mancini, che si prepara ad affrontare la Svizzera: «Abbiamo un gruppo di ottimo livello. Come ha scritto Mario Sconcerti, aver vinto l’Europeo significa avere una squadra di 23 buoni elementi ma non vuol dire che il livello della Serie A si è alzato, dietro i nazionali non c’è un campionato di grande qualità. Per il match con la Svizzera sono fiducioso. La partita è molto importante e per niente semplice. Loro sono una squadra che ha problemi a livello numerico e noi siamo forti. Non è facile, ma la Nazionale gioca bene, abbiamo valori superiori alla Svizzera, sono convinto che riusciremo a qualificarci per il Mondiale».