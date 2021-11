Juve, Chiellini e Bonucci titolari nell’Italia anche contro la Svizzera

I due difensori centrali della Juventus vogliono stringere i denti ed essere titolari anche contro la Svizzera

redazionejuvenews

Chiellini e Bonucci sono una delle coppie di difensori centrali più forti e affiatate della storia del calcio italiano, e forse anche di quella mondiale. Lo hanno dimostrato nel corso di Euro2020, quando nonostante l'età hanno comunque difeso con grandissima efficacia la porta di Gigio Donnarumma, aiutando l'Italia ad alzare la coppa. Venerdì gli Azzurri affronteranno la Svizzera in un match fondamentale per la qualificazione ai mondiali in Qatar 2022, e il ct Roberto Mancini spera con tutto il cuore di poter contare ancora sulla loro esperienza. I due, infatti, nel corso dell'ultima partita di campionato della Juventus sono rimasti in tribuna, alle prese con dei leggeri problemi fisici. L'età avanza e i problemi fisici lentamente aumentano.

Secondo le ultime indiscrezioni, i due difensori bianconeri contro la Svizzera vogliono esserci, e stringeranno i denti pur di essere titolari. La speranza dei tifosi della Juventus è che questo non comporti ulteriori ricadute: la squadra di Massimiliano Allegri, così come l'Italia, ha bisogno di loro. Entrambe le formazioni, infatti, non sono ancora riuscite a trovare dei sostituti all'altezza: la Juventus ha acquistato, pagandolo a peso d'oro, De Ligt, mentre l'Italia può sperare in Bastoni e Mancini.

Nessuno dei tre difensori citati, però, sembra essere sul livello di Bonucci e Chiellini. In Serie A tutti amano l'usato sicuro, l'esperienza dei campioni 'del passato' sopra alle possibilità di quelli del futuro. Perchè schierare giocatori promettenti come Bastoni quando Chiellini è ancora uno dei migliori al mondo? All'estero Gavi (classe 2004) è diventato un titolare inamovibile nel centrocampo della Spagna e in Bundesliga giovani come Musiala vengono schierati in campo ogni giorno. Sia chiaro: Chiellini e Bonucci sono ormai un patrimonio nazionale, ma forse sarebbe l'ora di cominciare a guardare al futuro e ad affidarsi ai giovani. Magari sbaglieranno, magari non saranno subito vincenti, ma sono loro il futuro, sia della nazionale che nei club.