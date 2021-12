I TOP e FLOP di Juventus-Cagliari: Bernardeschi illumina, Alex Sandro no

La Juventus contro il Cagliari porta a casa i tre punti e chiude il 2021 con il sorriso. Promosso Bernardeschi, bocciato Alex Sandro

redazionejuvenews

Contro il Cagliari la Juventus porta a casa i tre punti e chiude il 2021 con il sorriso. I problemi di inizio stagione sembra ormai un lontano ricordo e la squadra di Massimiliano Allegri procede a spasso spedito il suo cammino verso la zona Champions League. L'Atalanta quarta in classifica, che ieri ha pareggiato contro il Genoa, dista infatti soltanto quattro punti. I bianconeri hanno tutte le carte in regola per recuperare lo svantaggio e risollevare le sorti di una stagione che sembrava già scritta. Nel match di ieri sera molti giocatori si sono distinti, sia in positivo che in negativo. Andiamo alla scoperta dei top e flop in casa Juventus.

Il migliore in campo è stato senza ombra di dubbio Federico Bernardeschi, una frase che fino a qualche anno fa non ci saremmo mai neanche immaginati di pronunciare. L'esterno italiano dall'arrivo alla Juventus non era mai riuscito a dimostrare tutte le sue qualità, finendo in una spirale di brutte prestazioni da cui non sembrava poter uscire. Il ritorno di Allegri sulla panchina bianconera sembra però aver completamente cambiato le carte in tavola, con Bernardeschi tornato finalmente ai livelli di un tempo. Per lui ieri tante giocate di classe, un gol e un 'quasi assist' (Kean ha spedito in rete un suo tiro in porta completamente sballato).

Il peggiore in campo è stato invece Alex Sandro. Se qualcuno ha visto il terzino brasiliano che nelle passate stagioni era il padrone della fascia sinistra, chiami Massimiliano Allegri. Stagione fin qui da dimenticare per il classe 1991, che non sembra più riuscire ad incidere come un tempo: poca spinta in fase offensiva e tanti errori in quella difensiva. Non è un caso se Pellegrini sembra averlo ormai superato nelle gerarchie. La pausa natalizia sarà utile a fargli recuperare un po' di energie? Staremo a vedere.