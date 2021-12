Allegri: “A febbraio sarei contento di arrivare in classifica con il distacco che c’è oggi”

Massimiliano Allegri ha parlato

Max Allegri , tecnico della Juve , ha parlato ai microfoni di DAZN circa la vittoria di oggi contro il Cagliari all'Allianz Stadium: "Mia mossa sul gol di Kean? Morata con la squadra chiusa faceva un po' fatica ed ho preferito mettere Kean centravanti che occupava più l'area e nel momento del gol ha fatto bene ed ne ha giovato tutta la squadra sicuramente. Cattiveria di Bernardeschi anche nei centrocampisti? Come caratteristiche Arthur i gol non li ha, Locatelli pochi, i gol di devono fare McKennie e Rabiot, ma Rabiot gioca un po' più basso rispetto a come gioca in nazionale, ma deve comunque fare di più e bisogna tirare. Sarebbe importante trovare i gol dei centrocampisti e sulle palle inattive.

Mese di gennaio decisivo? Nelle ultime partite abbiamo fatto bene e gennaio sarà un mese importante. A febbraio sarei contento di arrivare in classifica con il distacco che c'è oggi. Si può fare sicuramente meglio, ma dico così perché ci sono tutti scontri diretti che quest'anno è difficile vincerli tutti e lo abbiamo visto in questo girone di andata, bisogna lavorare su questo. Il nostro obiettivo è uscire da gennaio e febbraio nel migliore dei modi. Vittoria 252 come Capello? Una bella soddisfazione e speriamo di farne altrettante, ma dipende dai giocatori perché non è che io vinco le partite. Commento su parole Arrivabene sui procuratori? Non ho niente da commentare, de Ligt ha fatto una buona partita oggi. Paulo lo aspettiamo perché è un giocatore di grande qualità. L'importante è avere tutti in grande forma il 6 gennaio alla ripartenza".