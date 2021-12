Juve, Bernardeschi: “I grandi traguardi si raggiungo con sacrificio e umiltà”

Al termine della partita contro il Cagliari Bernardeschi è intervenuto ai microfoni della JuventusTV. Ecco le sue parole

Nel match contro i rossoblù il migliore in campo è stato sicuramente Federico Bernardeschi, autore del gol del 2 a 0 e fondamentale nella rete di Moise Kean (il suo tiro in porta si è trasformato in un assist per l'attaccante italiano). Al termine della partita l'esterno italiano è intervenuto ai microfoni di JuventusTv: «Il gol mancava da troppo, sono contento di averlo ritrovato e mi sono goduto il momento. Sono contento del risultato, sono contento della squadra, è bello chiudere l'anno così. Ogni partita è diversa dalla precedente, io se devo fare una corsa in più per la squadra la faccio senza problemi. Quello che conta è trovare la sinergia e gli equilibri e siamo sulla buona strada. Quando si incontrano difficoltà vengono a galla i difetti e si tende a dimenticare i pregi.