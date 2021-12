Juventus-Cagliari: i convocati per la sfida di questa sera

I bianconeri saranno impegnati questa sera nell'ultima partita dell'anno e del girone di andata contro un Cagliari in grande difficoltà di risultati e di prestazioni

La Juventus scenderà questa sera in campo contro il Cagliari per l'ultima partita del girone di andata della Serie A, che sarà anche l'ultima del 2021. I bianconeri infatti dopo questa sera si godranno le feste in famiglia, per ritrovarsi il 30 dicembre alla Continassa per iniziare a preparare al meglio un mese di gennaio che sarà molto impegnativo, con tanti scontri diretti oltre che con il ritorno della Coppa Italia e con la finale di Supercoppa Italiana.