Juventus, si lavora al rinnovo di Bonucci: accordo con vista Mondiale

Il futuro di Leonardo Bonucci alla Juventus non sembra in discussione, anche se il rinnovo dovrà essere ridiscusso e tagliato.

Il classe '87, campione d'Europa con l'Italia nella scorsa estate, quando sta bene è un giocatore ancora determinante, ma soprattutto in questa stagione il centrale italiano ha saltato tante partite per infortunio. Nel 2022, infatti, Bonucci, in Serie A, non ha disputato ben 9 partite su 11, a causa di uno stop al polpaccio. Adesso però l'ex Treviso sembra pronto per il rush finale, anche se ancora per tornare al 100% ci vorranno alcuni giorni. La società bianconera ha quindi messo in atto delle riflessioni sul futuro, anche in relazione dell'abbassamento del monte ingaggi, obiettivo principe della Vecchia Signora, ed anche una bandiera come Bonucci dovrà rivedere le cifre del proprio contratto.